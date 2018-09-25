Сразу два "желтых кода" объявлены в Молдове: синоптики обещают похолодание

Молдавские метеорологи объявили еще один "желтый код" метеоопасности на территории всей республики: жителям страны стоит готовиться к холодам.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с похолоданием.

"В связи с заходом холодного воздуха с северо-запада в республике 25-27 сентября среднесуточная температура понизится на 5-6 градусов по Цельсию. В утренние часы 26-27 сентября местами ожидаются заморозки на поверхности почвы до —1..-2, а в северных районах в воздухе до —1", — отметили в метеослужбе.

Также в стране продолжает действовать "желтый код" в связи с усилением ветра западного направления — до 15-20 метров в секунду.