В Молдове резко похолодает - ожидаются заморозки

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. По прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня в Молдове ожидается пасмурная погода. Днем столбик термометра не превысит + 12 + 14 градусов по Цельсию.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи с похолоданием.

"В связи с заходом холодного воздуха с северо-запада в республике 26-27 сентября среднесуточная температура понизится на 5-6 градусов по Цельсию. В утренние часы 26-27 сентября местами ожидаются заморозки на поверхности почвы до —1..-2, а в северных районах в воздухе до —1", — отметили в метеослужбе.

Также в стране продолжает действовать "желтый код" в связи с усилением ветра западного направления — до 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление — повышенное, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, рекомендуем принимать назначенные врачом медикаменты.

В ближайшие два дня — 27 и 28 сентября — столбик термометра в ночные часы покажет +8, +10 градусов, а днем температура поднимется всего до +13, +14 градусов.

В течение рабочей недели произойдет значительное похолодание. К середине семидневки ночью столбик термометра будет показывать всего +3, +8 градусов, а днем – не выше +10, +15.

Народные приметы

На Руси 26 сентября обычно называли Конильем, поскольку имя святого было схоже со словом "корень".

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Говорили, что сейчас уже ничего не растет, а только гибнет в результате заморозков. Именно поэтому, 26 сентября убирали весь урожай, особенно, корнеплоды: морковь, свеклу, редьку. Из полученных овощей можно было приготовить большое количество блюд. Например, редьку могли натереть на терке, добавить немного нарезанного лука и заправить квасом с постным маслом. Также редьку можно нарезать тонкими ломтиками, посыпать солью и дождаться, пока из нее выделится сок. Редьку считали едой бедняков.

Морковь употребляли, как в вареном виде, так и в качестве салатов. Репу могли парить, верить или есть сырой. Из свеклы, естественно, готовили борщ. Интересно, что это блюдо, в свою очередь, такое называние получило от борщевика — растения, изначально входившего в традиционный рецепт борща. К слову, в этот день также можно садить яблони и смородину.