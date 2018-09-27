Солнечно и прохладно: точный прогноз погоды в Молдове на 28 и 29 сентября

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КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня в Молдове ожидается переменная облачность. Днем столбик термометра не превысит + 13 + 15 градусов по Цельсию, утром температура воздуха составит +11 градусов.

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветра.

Предупреждение действует по всей республике.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

"В Молдове ожидается усиление ветра западного направления порывами 15-20 метров в секунду", — отметили в метеослужбе.

Атмосферное давление — повышенное, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, рекомендуем принимать назначенные врачом медикаменты.

В ближайшие два дня — 28 и 29 сентября — столбик термометра в ночные часы покажет +8, +10 градусов, а днем температура поднимется всего до +13, +16 градусов.

Народные приметы

Говорят, что на Воздвижение последнюю копну убирают. Это означало, что как раз сейчас крестьяне старались как можно скорее собрать весь урожай и закончить полевые работы. Объяснялось это тем, что по утрам сейчас уже наблюдались заморозки, которые могли погубить все то, что росло в полях и огородах. Также 27 сентября начинали садить яблоню и смородину — это можно было делать примерно до середины октября. Отмечали, что птицы 27 сентября начинают улетать в теплые края. Анализировали природные явления и старались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы.