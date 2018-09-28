Какими будут выходные: прогноз погоды в Молдове на 29 и 30 сентября

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КИШИНЕВ, 28 сен — Sputnik. Осень окончательно вступила в свои права. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня в Молдове ожидается переменная облачность. Днем столбик термометра не превысит + 14 + 16 градусов по Цельсию, утром температура воздуха составит +11 градусов.

Атмосферное давление — повышенное, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, рекомендуем принимать назначенные врачом медикаменты.

В ближайшие два дня — 29 и 30 сентября — столбик термометра в ночные часы покажет +8, +10 градусов, а днем температура поднимется всего до +14, +17 градусов.

Народные приметы

28 сентября в народе называли по-разному: день Гусаря, день Никиты Гусепролета, день Гусятника, Репорез. Именно сейчас начинают резать репу и готовить из нее различные блюда. Также 28 сентября начинают забивать гусей, и именно с этим событием связано название праздника. Дикие гуси улетают в теплые края. Также 28 сентября начинают стричь овец. Распространена была традиция задабривать водяного и делали это весьма необычным и странным способом: в водоем бросали гуся без головы, а саму голову относили домой, поскольку она предназначалась для домового.