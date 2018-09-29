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осень: зовет и уносит

Погода на субботу и воскресенье: когда брать с собой зонтик

© Sputnik / Наталья Айриян
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (485)
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Каждый день читайте на Sputnik народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Осень окончательно вступила в свои права. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня в Молдове ожидается переменная облачность. Днем столбик термометра не превысит + 13 градусов по Цельсию, утром температура воздуха составит +8 градусов. Мелкий дождь кому-то испортит настроение во второй половине дня. 

Атмосферное давление — повышенное, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, рекомендуем принимать назначенные врачом медикаменты.

В ближайшие два дня — 30 сентября и 1октября — столбик термометра в ночные часы покажет +8, +10 градусов, а днем температура поднимется всего до +14 градусов. В воскресенье весь день могут быть осадки, поэтому приготовьте уже сегодня зонтики.

Этот день в народном календаре

В этот день отмечается память святой Евфимии Всехвальной, жившей в 3 — начале 4 веков в Халкидоне. Согласно житию, она происходила из христианской семьи. Во времена гонений на христиан правитель города повелел собрать всех жителей на праздник в честь бога Марса. Местная христианская община в это время совершала свое богослужение, за что ее членов арестовали. Всех христиан отправили на суд к императору, а молодую Евфимию правитель оставил в городе и попытался соблазнить ее.

Когда девушка отвергла предложения правителя, ее подвергли истязаниям. Однако она осталась невредимой. Тогда Евфимию бросили к диким зверям. Все они стали ластиться к ней, лишь одна медведица нанесла ей рану. Вдруг послышался голос с неба, призывавший мученицу к себе.

Евфимия тут же испустила дух, и в этот момент в городе произошло землетрясение, разрушившее языческие храмы. В этот день на Руси ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки — тем сильней будут морозы. Смотрели и на другие приметы. Если на Ефимию (Евфимию) тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой. А если в этот день слышали гром — ждали бесснежную зиму.

Тема:
Погода в Молдове (485)
Теги:
воскресенье, суббота, воздух, погода, прогноз
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