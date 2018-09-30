Прогноз погоды в Молдове: каких метео-сюрпризов ожидать на следующей неделе

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Похоже, что Бабье лето не спешит приходить в нашу страну. В воскресенье, несмотря на сравнительно солнечную погоду, днем будет по-прежнему прохладно, синоптики обещают до плюс 15-16 по Цельсию, преимущественно без осадков. Легкий ветер, скоростью до 8 км/ч, также придаст свежести последнему дню уходящей недели.

Понедельник также встретит жителей страны прохладой. Однако в дневные часы будет на один градус теплее, температурный максимум, по прогнозам метеорологов, составит плюс 19 градусов.

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Но солнечная погода продержится в Молдове недолго. Уже во вторник и среду на большей части территории рсепублики ожидаются проливные дожди. Пасмурно будет и в четверг, 4 октября, когда днем столбики термометров по стране покажут лишь до плюс 15 по Цельсию.

Народные приметы

Ежегодно 30 сентября по новому стилю православные христиане отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Во 2 веке, в царствование императора Адриана (117-138) в Риме жила благочестивая вдова София (София значит премудрость). У нее были три дочери, Вера, Надежда и Любовь, носившие имена трех главных христианских добродетелей. Будучи глубоко верующей христианкой, София воспитала дочерей в любви к Богу, уча не привязываться к земным благам.

Слух о принадлежности этого семейства к христианству дошел до императора, и он пожелал лично увидеть трех сестер и воспитавшую их мать. Все четверо предстали перед императором и безбоязненно исповедали веру во Христа, воскресшего из мертвых и дающего вечную жизнь всем верующим в Него.

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Удивленный смелостью юных христианок император отослал их к одной язычнице, которой приказал убедить их отречься от веры. Однако, все доводы и красноречие языческой наставницы оказались напрасными, и пламенеющие верой сестры христианки не изменили своих убеждений. Тогда их снова привели к императору Адриану, и он стал настойчиво требовать, чтобы они принесли жертву языческим богам. Но девочки с негодованием отвергли его приказ.

Тогда разгневанный Адриан велел предать детей различным пыткам.

Пострадали они в 137 году. Старшей, Вере, тогда было 12 лет, второй, Надежде, — 10, а младшей, Любови, — лишь девять лет. Так три девочки и их мать показали, что для людей, укрепляемых благодатью Святого Духа, недостаток телесных сил нисколько не служит препятствием к проявлению сил духа и мужества. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо.