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Прогноз погоды в Молдове: какие сюрпризы готовит бабье лето

© Sputnik / Наталья Айриян
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (487)
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Каждый день читайте на Sputnik прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Похоже, в Молдову приходит бабье лето. По прогнозам метеорологов, сегодня в нашей стране ожидается ясная и солнечная погода. Синоптики обещают до плюс 18-19 по Цельсию, преимущественно без осадков. Легкий ветер, скоростью до 8 км/ч, также придаст свежести первому дню новой недели.

Солнечная погода в стране продержится не долго.

Уже во вторник и среду на большей части территории республики ожидаются проливные дожди. 

Православный календарь 2018
© Sputnik / Вадим Русу
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Пасмурно будет и в четверг, 4 октября, когда днем столбики термометров по стране покажут лишь до плюс 15 по Цельсию.

Народные приметы

В народе 1 октября начинали собирать шиповник. Уже тогда знали, что он не только обладает приятным вкусом и ароматом, но также способен помочь в борьбе с различными заболеваниями.

В это время журавли улетали в теплые края. Люди наблюдали за птицами, и когда видели клин, то кричали: "Колесом дорога!". Делалось это для того, чтобы журавли вернулись, ведь предки верили, что журавли являются вестниками тепла, и их отлет предвещает холода. Так что, старались отсрочить приход зимы. Правда, в это время все равно наблюдались первые заморозки.

Тема:
Погода в Молдове (487)

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Теги:
прогноз погоды, Молдова, Прогноз погоды, Погодные предупреждения, Погодная статистика, Общество, Погодные аномалии
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