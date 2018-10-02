Погода в Молдове: чем жителей страны порадует осень

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КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. По прогнозам метеорологов, сегодня в нашей стране ожидается переменная облачность, местами ожидаются осадки в виде моросящего осеннего дождя. Синоптики обещают до плюс 19 + 20 по Цельсию. Легкий ветер, скоростью до 4 км/ч придаст свежести второму дню новой недели. В среду на большей части территории республики ожидаются проливные дожди.

Пасмурно будет и в четверг, 4 октября, когда днем столбики термометров по стране покажут лишь до плюс 15 по Цельсию.

Народные приметы

В древности Зосима считался заступником пчел, и именно ему 2 октября молились о том, чтобы пчелы были живы и здоровы, чтобы меда было в достатке. 2 октября принято было ставить улья в омшаник, а пчеловодом следовало также готовиться к зиме. 2 октября начинался сбор меда, и в народе время со 2 по 10 октября было известно как пчелиная девятина. Ром на Руси считался одним из ценных лекарственных средств, и с его помощью лечили не только простуды, но также нервные и другие недуги. Молились 2 октября также и Трофиму, поскольку верили, что он дружит с медведем, а потому, поможет получить мед.