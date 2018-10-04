Неожиданные прогнозы синоптиков стали сюрпризом для жителей Молдовы

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КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. По прогнозам метеорологов, сегодня в нашей стране ожидается переменная облачность, без осадков.

Синоптики обещают до плюс 14 + 16 по Цельсию. Легкий ветер, скоростью до 4 км/ч придаст свежести этому дню.

Атмосферное давление в норме. Вот такая неожиданно теплая осень!

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Однако в течение суток ожидаются небольшие геомагнитные возмущения, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, необходимо принимать назначенные врачами медикаменты.

Народные приметы

4 октября обычно читали заговоры, а также исполняли обряды, которые позволяли надеяться на плодородный будущий год. Говорили, что 4 октября нужно обязательно работать, поскольку именно это сулит благополучие, много денег в ближайшее время. Погода 4 октября становилась холоднее, а по утрам могли наблюдаться заморозки. С вечера топили овины, возле которых собирались молотильщики, пели песни и разговаривали. Принято было начинать работу в полночь — для этого разводили костры. Овинами называли двухэтажные сооружения, которые использовались для того чтобы молоть зерно. Как правило, отделяли нижний этаж от верхнего посредством решетчатого настила. Вырывали яму в земляном полу, чтобы разводить там костер. Жар в результате проходил через решетку и подсушивал снопы.