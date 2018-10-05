Погода в Молдове: какие прогнозы строят синоптики

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КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. По прогнозам метеорологов, сегодня в нашей стране ожидается переменная облачность, при этом — без осадков. Синоптики обещают до плюс 15 + 17 по Цельсию. Легкий ветер, скоростью до 4 км/ч придаст свежести последнему дню рабочей недели.

Народные приметы

В старину считали, что с 5 октября начинается осень и продолжается до Рождества Христова. Крестьяне 5 октября заканчивали убирать редьку и готовили из нее самые разные блюда. В народе бытовало мнение о том, что 5 октября — день несчастливый, поскольку ветер сильный дует, и он мог принести с собой порчу, болезни, нечистую силу.

Существовало несколько запретов, которых нужно было придерживаться, чтобы ветра сильного не было. Так, 5 октября нельзя было сжигать старые веники, разорять муравейники, проклинать ветер, бить палкой или хлыстом по земле.