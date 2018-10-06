Прогноз погоды в Молдове: какие сюрпризы ожидаются на День вина

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КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Похоже, в Молдову приходит бабье лето. По прогнозам метеорологов, сегодня в нашей стране ожидается ясная и солнечная погода. Синоптики обещают до плюс 18-19 по Цельсию, преимущественно без осадков.

Народные приметы

В православной церкви 6 октября почитают память пророка Иоанна Крестителя. Обычно этот день выдавался достаточно холодным, и порой именно 6 октября начинали топить печи. Говорили, что нужно в этот праздник обязательно утеплить дом, протопить избу, заготовить дрова на зиму — по приметам, будет проще ее выдержать.

6 октября гадали о собственной судьбе. Для этого отправлялись к месту слияния двух рек, набирали два кувшина воды (поровну). Потом приносили их домой и смотрели, вода из какого сосуда быстрее испарится. Если воды стало меньше в сосуде, где находилась вода из полной реки, то проблемы сохранятся в течение всего года, и наоборот. Кстати, если человеку выпала неудача, то его называли бедолагой и пытались держаться от него подальше, чтобы самим не стать несчастными. Также говорили, что свои беды пересчитывать нельзя, поскольку, сколько насчитаешь бед, столько же придет вновь — накликаешь.