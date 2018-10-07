Какой будет погода в Молдове в эти дни

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня в Молдове ожидается солнечная погода. Днем столбик термометра поднимется до + 17 + 20 градусов по Цельсию, утром температура воздуха составит +11 градусов.

Атмосферное давление — повышенное, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, рекомендуем принимать назначенные врачом медикаменты.

В ближайшие два дня — 7 и 8 октября — ожидается солнечная погода, без осадков, столбик термометра в ночные часы покажет +8, +10 градусов, а днем температура поднимется всего до +16, +19 градусов.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

В течение рабочей недели ожидается солнечная погода.

Народные приметы

7 октября начинает выжигаться сорная трава, а крестьяне молотят хлеб по утрам. В избах топят печи, поскольку становится достаточно холодно. Тем более, необходимо просушить все снопы. Именно на Феклу — 7 октября — в последний раз ходили в лес собирать боровики. Отмечали, что дни уже заканчиваются достаточно быстро, а ночи становятся длинными. В этот период можно было наблюдать багряные зори. Это происходило, поскольку в полях жгли старую траву, и по вечерам постоянно были видны костры. Обычно этим занимались парни-подростки. Сами крестьяне с утра и до ночи топили печи для просушки снопов. Было очень сложно развести огонь в овине, и это, как правило, делал самый опытный и старый мужчина в семье. Говорили, что сушить хлеб — настоящее искусство. Начинали молотить хлеб с того самого зажинного первого снопа, который летом после уборки урожая ставили в углу избы. Выпекали особый хлеб, который нужно было разделить на всех членов семьи и остатки отдать скотине. Считали, что именно так все приобщаются к священной пище, которая дает достаток и благополучие.