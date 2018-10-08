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Точный прогноз погоды в Молдове: какой будет неделя

© Sputnik / Alexei Danichev
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (490)
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КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. В понедельник в Молдове будет малооблачно. Никаких осадков синоптики не ожидают. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +6, +11 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра в тени покажет +19, +24 градуса. 

Светлана Шахова
© Photo : Личный архив Светланы Шаховой
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Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В целом, вся неделя в республике будет достаточно теплой. Во вторник погода не изменится. Температура воздуха ночью 9 октября составит +6, +11 градусов, а днем ожидается от +19 до +24 градусов.

Всю семидневку в ночные часы, по прогнозам метеорологов, в разных районах республики столбик термометра будет подниматься до +6, +11 градусов, а днем ожидается от +17 до +23 градусов.

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© Sputnik / Osmatesco
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В церкви 8 октября почитается память преподобного Сергия Радонежского, которого считают величайшим сподвижником Русской земли. Получив при рождении имя Варфоломей, этот святой родился в семье боярина недалеко от Ростова. После смерти своих родителей он отправился служить Богу в Хотьковско-Покровский монастырь, в котором ранее находился и его брат Стефан. Там он пробыл недолго, поскольку стал стремиться к уединению и вместе со Стефаном основал на берегу реки Кончуры пустынь. Стефан не выдержал аскетического образа жизни и, отправившись в Московский Богоявленский монастырь, стал там игуменом. Сам же Варфоломей в 23 года принимает постриг и получает имя Сергий. Скоро к нему начинают приходить иноки, из-за чего создается обитель, преобразованная впоследствии с Троице-Сергиеву лавру. Ее игуменом стал Сергий, который прославился своим миролюбием и смирением.

Раньше считали, если 8 октября хорошая погода, такой она будет еще в течение трех недель. Мог в этот день выпасть и снег. Это становилось приметой того, что зима наступит 21 ноября, на Михайлов день.

Каким будет 8 октября, таким будет и 8 апреля следующего года. Если в этот день березовые листья еще не опали, то снег выпадет нескоро. Дует южный ветер, зима будет теплой, западный – снежной, северный – холодной.

В старину верили, если человек родился 8 октября, то его талисманом является яшма.

Тема:
Погода в Молдове (490)

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Теги:
неделя, погода, прогноз, Госгидрометеорологическая служба, Молдова
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