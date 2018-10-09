Точный прогноз: какой будет погода в Молдове в ближайшие дни

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. По прогнозам синоптиков, в понедельник в Молдове будет малооблачно. Осадков не ожидается. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +6, +11 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра в тени покажет +19, +24 градуса.

Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В целом, вся неделя в республике будет достаточно теплой. В среду погода не изменится. Температура воздуха ночью составит +6, +11 градусов, а днем ожидается от +19 до +24 градусов.

Всю семидневку в ночные часы, по прогнозам метеорологов, в разных районах республики столбик термометра будет подниматься до +6, +11 градусов, а днем ожидается от +17 до +23 градусов.

Народные приметы

К 9 октября крестьяне оканчивали все работы в поле и начинали следить за осадками, по которым предсказывали погоду. 9 октября отмечали день Иоанна Богослова, который в народе считался наставником иконного дела и покровителем живописцев. В церкви его почитают как Божьего странника, который последовал на Голгофу за Христом.

В народе Иоанну молились перед отправлением в долгую дорогу, поскольку верили, что дороги обычно притягивают нечистую силу, и путь может быть достаточно опасным. Говорили, что на таких дорогах обитают ведьмы, покойники и другие духи, погибшие без покаяния. На перекрестках по ночам лешие играют, ждут странников, пугают и убивают их.

Поэтому, говорили, что человеку, который оказался в дороге после захода солнца, нужно быть очень осторожным. Особенно нужно было остерегаться нечистой силы пьяным людям.