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Точный прогноз: какой будет погода в Молдове в выходные

© Sputnik / Pavel Lvov
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (492)
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Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды, народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. По прогнозам синоптиков, сегодня в Молдове будет ясная и солнечная погода. Осадков не ожидается.  Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +6, +11 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +18 +20 градусов. 

Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное. В ближайшие дни сохранится теплый характер погоды. 

Народные приметы

Отмечали 12 октября праздник охотников. Была распространена традиция гуляний по порошам, чтобы добыть зайца. 

Православный календарь 2018
© Sputnik / Вадим Русу
Православный календарь на 2018 год

Также 12 октября завершали застольями — собирались в гостях, общались и веселились. Славяне верили, что тепло возвращается на Феофана. Несмотря на пасмурную погоду, воздух в этот день, действительно, был очень теплым. Однако не нужно было расслабляться, поскольку в ближайшие дни наступало похолодание. Кроме того, в церкви 12 октября почитается память святого Кириака-отшельника, ставшего иноком в возрасте 18 лет, подвязавшись в Коринфе на территории обители святого Евфимия. Прославился Кириак тем, что в 70 лет решил удалиться в пустыню, где ему прислуживал большой лев. Именно этот свирепый зверь охранял Кириака от разбойников, принимал еду из его рук. Однако тот же лев никогда не смел тронуть тех людей, которые приходили к Кириаку за советом или успокоением. Святой умер в возрасте 109 лет в 556 году. Тогда его постигла болезнь, но страдания Феофан переносил мужественно. Через 4 недели после своей смерти Феофан явился одному из своих послушников и попросил его открыть собственную могилу. Люди сделали это и ощутили дивное благоухание, увидев, что мощи святого источали миро, исцеляющее больных. 

Тема:
Погода в Молдове (492)

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Теги:
Прогноз погоды, Погодные предупреждения, Погодная статистика, Погодные аномалии
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