Точный прогноз: ждать ли резкой смены погоды в эти выходные

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. По прогнозам синоптиков, сегодня в Молдове будет ясная и солнечная погода. Осадков не ожидается. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +6, +11 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +18 +20 градусов.

Атмосферное давление — в норме. В ближайшие дни сохранится теплый характер погоды.

В День города жители столицы насладятся ясными и солнечными днями.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Народные приметы

Предание гласит, что 13 октября люди старались обновить свои подушки и матрасы. Старую солому обычно сжигали, а новой набивали все вещи. Приближался праздник Покрова, а потому, необходимо было навести порядок в доме. Выбрасывали мусор, застилали крыльцо и дом свежей соломой. 13 октября крестьяне ассоциировали с соломой, поскольку считали, что именно она вбирает в себя всю силу земли. Говорили, что русский человек рождался на соломе и умирал на ней.

На соломе обычно спали, ее использовали для изготовления занавесей для окон, кормили соломой скотину. Если лето было влажным, то солома сгнивала, но и тут ее не выбрасывали, а применяли для того чтобы покрывать крыши изб.