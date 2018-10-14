Прогноз погоды в Молдове: какими будут воскресенье и следующая неделя

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. В воскресенье в Молдове будет малооблачно. Никаких осадков синоптики не ожидают. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +3, +8 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра в тени покажет +17, +22 градуса.

© Sputnik / Miroslav Rotari Какой сегодня праздник: 14 октября

Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — высокое.

В республике продолжает действовать "желтый код" метеоопасности — 14 и 15 октября на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки до —1, —2 градусов по Цельсию.

Вся следующая неделя в республике, в целом, будет достаточно теплой, но лишь в дневные часы.

Если в понедельник ночью будет +3, +8, то в остальные дни ожидается от +5 до +10 градусов в это же время суток. Днем в различные дни столбик термометра покажет от +17 до +23 градусов. Осадков в течение всей недели синоптики не прогнозируют.

Праздники и народные приметы © AFP 2018 / NASA Узнай первым самый точный гороскоп на октябрь 2018 года

В церкви 14 октября отмечают праздник явления Покрова Пресвятой Богородицы, которое произошло в Х веке в Константинополе. Там во Влахернской церкви хранились риза и оморф Божьей Матери вместе с частью ее пояса.

Издавна православные 14 октября с утра шли в церковь. Кроме того, в старину в этот день кормили домашних животных специальным пожинальным овсяным снопом, который стоял в избе со Дня Ильи (2 августа). Верили, что в этом случае питомцы не будут испытывать голода зимой.

Именно 14 октября крестьяне старались полностью завершить сельскохозяйственный год, собирали овощи, плоды. 14 октября начинался сезон свадеб.

В народе верили — какая погода на Покров, такой и будет вся зима. Если к этому дню журавли уже улетели, то холода наступят рано. Если на Покров идет дождь, то зима будет суровой.