Погодные рекорды Молдовы 14 октября

В Госгидрометеослужбе страны представили данные о самой высокой и максимально низкой температуре 14 октября.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 14 октября, зарегистрирован ровно четверть века назад, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, 14 октября 1993 года столбик термометра в тени поднялся до +27,6 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали годом ранее. В 1992 году столбик термометра опустился до —4,5 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 14 октября, составляет 32,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.