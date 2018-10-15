Прогноз погоды в Молдове: какой будет наступающая неделя

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня ожидается солнечная погода, ночью воздух прогреется до +3, +8 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра в тени покажет +17, +22 градуса.

Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — высокое.

В республике продолжает действовать "желтый код" метеоопасности — 15 октября на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки до —1, —2 градусов по Цельсию.

Вся следующая неделя в республике, в целом, будет достаточно теплой, но лишь в дневные часы.

Днем в различные дни столбик термометра покажет от +17 до +23 градусов. Осадков в течение всей недели синоптики не прогнозируют.

Праздники и народные приметы

Устинью и Куприяна в народе считали защитниками от бесов, колдунов и ведьм.

© Sputnik / Miroslav Rotari Какой сегодня праздник: 15 октября

Говорили, что это время, в которое необходимо избавляться от всякой нечисти и наваждения. Поверья говорили о том, что, если человек 15 октября не будет вести себя осторожно, то, в соответствии с приметами, на него нападут злые силы. Считали, что больше всего страдают от них пьяницы или люди, пренебрегающие религиозными обязанностями — все они считались грешниками. Верили, что черты могут являться пьяным людям. Они не только пугают человека, но и истощают его тело, часто доводят до самоубийства. Именно бесов винили в возникновении такого недуга, как белая горячка. В сознании крестьян бесы выглядели по-разному: и стандартно, с рогами и копытами, как их изображают на картинах, и в человеческом облике, и в образе животных. Также говорили, что черты способны принимать облик иноземцев — поляков, эфиопов и литовцев, монахов и воинов. Они могут не просто явиться человеку, но и вселиться в него. Делают это посредством наговора, который передается с водой, поцелуем, пищей, дыханием или прикосновением.