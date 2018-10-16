Точный прогноз погоды в Молдове: сколько теплых дней осталось

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Во вторник в Молдове будет малооблачно. Осадков синоптики не ожидают. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +4, +9 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра в тени покажет +19, +24 градуса.

Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Вся последующая неделя в стране будет достаточно теплой. В среду и в четверг ночью ожидается +5, +10 градусов, в днем — от +19 до +24.

В пятницу и субботу в дневные часы температура будет чуть ниже — от +17 до +22 градусов, а в воскресенье — от +15 до +20. В эти три дня также возможны слабые дожди.

Затем температура воздуха начнет снижаться.

Праздники и народные приметы © AFP 2018 / NASA Узнай первым самый точный гороскоп на октябрь 2018 года

В церкви 16 октября почитается память святого Дионисия Ареопагита, который жил в I веке на территории Афин. Предание гласит, что Дионисий был учеником святого Павла, который впоследствии рукоположил его на пост епископа в своем родном городе. В 95 году по приказу папы Климента Дионисий был отправлен в Галлию для того чтобы проповедовать христианскую веру. Однако там примерно через 1 год он был схвачен язычниками и убит.

В старину в народе верили, что 16 октября на белый свет выходят так называемые осенние лихорадки, которые шатаются по миру и поражают людей. Впрочем, этому существовало и рациональное объяснение, согласно которому, нестабильная погода часто приводила к простудным заболеваниям. Верили, что помогает бороться с лихорадкой осиновая кора – ее всегда старались носить с собой. В избе же также обычно старались на всякий случай держать осиновое полено. Если сводило ноги, то клали их на это полено. Если 16 октября болела голова, то на полено ложились и отдыхали некоторое время. Использовали лук, чеснок, редьку и соль, которые, как считалось, отпугивают нечисть. 16 октября принято было произносить заговоры, избавляться от сглаза именно в этот день, что будет особенно эффективным.

Если человек родился 16 октября, то его талисманом является гранат, а сам именинник обладает способностями к врачеванию.