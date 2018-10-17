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Точный прогноз погоды в Молдове: когда начнет холодать

© Sputnik / Владимир Вдовин
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (497)
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Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды, народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. В среду в Молдове будет малооблачно. Осадков синоптики не ожидают. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +5, +10 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра в тени покажет +19, +24 градуса. 

Миндаль
CC BY 2.0 / Nany Mata / almonds
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Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Вся оставшаяся неделя в стране будет достаточно теплой. В четверг сохранится в точности такая же погода.

В пятницу и субботу в дневные часы температура будет чуть ниже — от +17 до +22 градусов, а с воскресенья в течение трех дней — от +13 до +18. С 20 октября также возможны слабые дожди.

Праздники и народные приметы 

В церкви 17 октября почитается память мученика Ерофея (Иерофея), который жил в Афинах в I веке. Был одновременно с Дионисием обращен в христианство и стал учеником апостола Павла. Им же был посвящен и в сан епископа – в то время Ерофей уже был членом афинского ареопага. Предание гласит, что Ерофей и Дионисий своими глазами видели погребение Богоматери. Что касается дальнейшей судьбы Ерофея, то он был убит язычниками после того, как пытался проповедовать христианство среди них. 

Вино
CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
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С 17 октября холода становятся все сильнее, и чувствуется приближение зимы. Не стоило в этот день ходить в лес – поговаривали, что лешие 17 октября ломают деревья, гоняют зверей, прежде чем уйти зимовать до следующего года.

Обычно 17 октября проводили большое количество обрядов, связанных с отпугиванием нечисти. Верили, что защититься от нее можно, используя лук, чеснок, редьку. В частности, связки лука и чеснока подвешивали над дверями домов и сараев.

В народе 17 октября готовили особую настойку, которую называли ерофеич. Обычно использовали для нее различные душистые травы. Традиционная рецептура включала в себя тимьян, зверобой, донник, полынь, майоран, тысячелистник, душицу, анис и мяту. Травы заливали водкой и настаивали около 10-12 дней в теплом и темном месте. В народе говорили, что такая настойка не только повышает аппетит, но и помогает в лечении самых разных недугов.

Тема:
Погода в Молдове (497)

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Теги:
прогноз, погода, Госгидрометеорологическая служба
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