Точный прогноз погоды в Молдове: когда начнет холодать

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. В среду в Молдове будет малооблачно. Осадков синоптики не ожидают. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +5, +10 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра в тени покажет +19, +24 градуса.

Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Вся оставшаяся неделя в стране будет достаточно теплой. В четверг сохранится в точности такая же погода.

В пятницу и субботу в дневные часы температура будет чуть ниже — от +17 до +22 градусов, а с воскресенья в течение трех дней — от +13 до +18. С 20 октября также возможны слабые дожди.

Праздники и народные приметы

В церкви 17 октября почитается память мученика Ерофея (Иерофея), который жил в Афинах в I веке. Был одновременно с Дионисием обращен в христианство и стал учеником апостола Павла. Им же был посвящен и в сан епископа – в то время Ерофей уже был членом афинского ареопага. Предание гласит, что Ерофей и Дионисий своими глазами видели погребение Богоматери. Что касается дальнейшей судьбы Ерофея, то он был убит язычниками после того, как пытался проповедовать христианство среди них.

С 17 октября холода становятся все сильнее, и чувствуется приближение зимы. Не стоило в этот день ходить в лес – поговаривали, что лешие 17 октября ломают деревья, гоняют зверей, прежде чем уйти зимовать до следующего года.

Обычно 17 октября проводили большое количество обрядов, связанных с отпугиванием нечисти. Верили, что защититься от нее можно, используя лук, чеснок, редьку. В частности, связки лука и чеснока подвешивали над дверями домов и сараев.

В народе 17 октября готовили особую настойку, которую называли ерофеич. Обычно использовали для нее различные душистые травы. Традиционная рецептура включала в себя тимьян, зверобой, донник, полынь, майоран, тысячелистник, душицу, анис и мяту. Травы заливали водкой и настаивали около 10-12 дней в теплом и темном месте. В народе говорили, что такая настойка не только повышает аппетит, но и помогает в лечении самых разных недугов.