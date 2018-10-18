Что говорят синоптики: когда в Молдове ждать похолодания

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. По прогнозам синоптиков, в Молдове будет малооблачно. Осадков при этом не ожидается — будет стоять теплая погода. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +6, +11 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра в тени покажет +20, +23 градуса.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 1-5 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

Вся оставшаяся неделя в стране будет достаточно теплой.

В пятницу и субботу в дневные часы температура будет чуть ниже — от +17 до +22 градусов, а с воскресенья в течение трех дней — от +13 до +18. С 20 октября также возможны слабые дожди.

Праздники и народные приметы

В церкви 18 октября почитается память святой мученицы Харитины, которая пострадала за веру в городе Понте примерно в IV веке. Известно, что в раннем детстве Харитина осталась сиротой и была воспитана Клавдием — благочестивым и добрым человеком. Харитина уверовала во Христа, после чего решила посвятить служению ему свою жизнь. Клавдий же любил девушку, как родную дочь, поддерживал ее религиозные убеждения и даже построил для нее дом, поскольку Харитина очень хотела жить в уединении, чтобы иметь силы и время для молитвы. Для многих верующих Харитина стала примером образцового христианина, и многие благодаря ей также уверовали во Христа. Но однажды Харитину оклеветали язычники, в результате чего она предстала перед судом. Унижения и пытки не вынудили Харитину отказаться от своих религиозных убеждений, в результате чего она была казнена.