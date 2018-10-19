10:32 19 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD16.97
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Осенний пейзаж

Точный прогноз погоды в Молдове в пятницу и выходные

© Sputnik / Alexander Kryazhev
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (499)
217 0 0

Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды, народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. В пятницу в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +5, +10 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра в тени покажет +18, +22 градусов. 

Миндаль
CC BY 2.0 / Nany Mata / almonds
Молдавские аграрии собирают богатый урожай миндаля: куда сбыть продукцию

Ветер — северный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В выходные в республике сохранится достаточно теплая погода. В субботу в дневные часы температура составит +17, +22 градуса, а в воскресенье немного опустится – до +12, +17 градусов. Кроме того, на севере страны 21 октября возможны слабые дожди.

Примерно такой же температурный режим в дневные часы сохранится до следующей среды, а вот ночи станут холоднее уже с понедельника, когда синоптики прогнозируют в это время суток от +2 до +7 градусов. 25 октября в разных районах страны днем столбик термометра покажет всего +7, +12 градусов.

Праздники и народные приметы 
Пиво
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ученые ответили, как связано глобальное потепление с ценой на пиво

Раньше говорили, что на Дениса Позимского, 19 октября, в небе можно в последний раз увидеть кучевые облака. Считалось, что с этого момента начнутся холода.

Крестьяне в этот день обычно подводили итоги хозяйственного года. 19 октября наполняли амбары припасами: овощами, хлебом, вареньем, консервами, пастилой, солеными грибами. Верили, что чем больше припасешь к 19 октября, тем проще будет пережить зиму.

В старину верили, если в этот день вороны собираются в стаи, то следует ждать ненастной погоды.

Если человек родился 19 октября, то в качестве оберега ему следует носить аметист или рубин.

Тема:
Погода в Молдове (499)

По теме

Кокорин: климатические кризисы будут сотрясать планету все чаще
Климатологи предсказывают экстремальные природные явления на Земле
Миронова: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посевная конопля
    Конопляный сад

    Неожиданный резонанс получила история латвийской пенсионерки, которую местная полиция заподозрила в выращивании марихуаны.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте на заседании Еврокомииссии
    Виртуальная реальность

    Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ЕС должен немедленно ответить на российские "кибератаки".

  • Эстонская ИД-карта.
    Спорный статус

    Как эстонские парламентарии пытаются спасти идею электронного резидентства, продвигаемую республикой для привлечения зарубежных инвесторов.

  • Знак на границе Беларуси и России
    Решение близко

    Вопрос о взаимном признании виз России и Беларуси почти разрешен, документ подпишут в ближайшее время, заявил российский посол.

  • Мэр столици Грузии Каха Каладзе
    Цвет экологии

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе выбрал цвет, в который планируется выкрасить муниципальные автобусы грузинской столицы.

  • Двусторонние ротно-тактические учения в воинских частях ЮВО в Абхазии
    Небо под контролем

    Зенитно-ракетные подразделения российской военной базы в Абхазии успешно отработали отражение нападения авиации противника.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Официальный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Кишинев.
Самые яркие моменты: официальный визит Эрдогана в Молдову - фото
Момент, как Росляков покупает оружие перед нападением в Керчи
"Керченскому стрелку" беспрепятственно продали ружье и патроны - видео
Теракт в Керчи
Взрыв в Керчи: что произошло

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться