Точный прогноз погоды в Молдове в пятницу и выходные

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. В пятницу в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +5, +10 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра в тени покажет +18, +22 градусов.

Ветер — северный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В выходные в республике сохранится достаточно теплая погода. В субботу в дневные часы температура составит +17, +22 градуса, а в воскресенье немного опустится – до +12, +17 градусов. Кроме того, на севере страны 21 октября возможны слабые дожди.

Примерно такой же температурный режим в дневные часы сохранится до следующей среды, а вот ночи станут холоднее уже с понедельника, когда синоптики прогнозируют в это время суток от +2 до +7 градусов. 25 октября в разных районах страны днем столбик термометра покажет всего +7, +12 градусов.

Праздники и народные приметы © Sputnik / Miroslav Rotari Ученые ответили, как связано глобальное потепление с ценой на пиво

Раньше говорили, что на Дениса Позимского, 19 октября, в небе можно в последний раз увидеть кучевые облака. Считалось, что с этого момента начнутся холода.

Крестьяне в этот день обычно подводили итоги хозяйственного года. 19 октября наполняли амбары припасами: овощами, хлебом, вареньем, консервами, пастилой, солеными грибами. Верили, что чем больше припасешь к 19 октября, тем проще будет пережить зиму.

В старину верили, если в этот день вороны собираются в стаи, то следует ждать ненастной погоды.

Если человек родился 19 октября, то в качестве оберега ему следует носить аметист или рубин.