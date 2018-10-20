Последние теплые дни осени: на Молдову надвигается похолодание

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Последние теплые деньки осени: в субботу в Молдове ожидается переменная облачность и без осадков.
Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, рекомендуем принимать назначенные врачом медикаменты.
В воскресенье, 21 октября, в ночные часы температурный режим практически не изменится — от +6 до +9, а вот в днем похолодает — уже +13, +16 Ожидаются кратковременные дожди. Такая же погода установится в понедельник, но уже без осадков, а вот ночью станет еще холоднее — от +3 до +6. В пятницу, 26 октября, в разных районах страны днем столбик термометра покажет всего +8, +11 градусов.
Праздники и народные приметы
Люди верили, что с 20 октября начинается зима, хотя на календаре еще осень. Однако дни становятся короткими, ночи – длинными, а по утрам можно наблюдать даже заморозки.
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Если снег выпадет 20 октября – жди раннюю зиму;
Если человек родился 20 октября, то его талисман — алмаз;
Если 20 октября хорошая погода, то такой она будет в течение трех следующих недель.
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