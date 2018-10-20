Последние теплые дни осени: на Молдову надвигается похолодание

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Последние теплые деньки осени: в субботу в Молдове ожидается переменная облачность и без осадков.

© Photo : Личный архив Светланы Шаховой Синоптик: придет ли в Молдову ранняя зима

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы страны, ночью воздух прогреется в среднем до +6, +10 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра в тени покажет +18, +21 градус.

Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, рекомендуем принимать назначенные врачом медикаменты.

В воскресенье, 21 октября, в ночные часы температурный режим практически не изменится — от +6 до +9, а вот в днем похолодает — уже +13, +16 Ожидаются кратковременные дожди. Такая же погода установится в понедельник, но уже без осадков, а вот ночью станет еще холоднее — от +3 до +6. В пятницу, 26 октября, в разных районах страны днем столбик термометра покажет всего +8, +11 градусов.

Праздники и народные приметы

Люди верили, что с 20 октября начинается зима, хотя на календаре еще осень. Однако дни становятся короткими, ночи – длинными, а по утрам можно наблюдать даже заморозки.

В этот день крестьяне утром первым делом отправлялись кормить скотину и уже после этого садились завтракать. Причем, печь полагалось растопить самому младшему членную семьи – верили, что в этом случае всю зиму в доме тепло будет.

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Если снег выпадет 20 октября – жди раннюю зиму;

Если человек родился 20 октября, то его талисман — алмаз;

Если 20 октября хорошая погода, то такой она будет в течение трех следующих недель.