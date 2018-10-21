В Молдову приходит похолодание: прогноз погоды на понедельник и вторник

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. В Молдову приходит настоящая осень: в воскресенье в стране ожидается переменная облачность и без осадков. Несколько похолодает.

© Sputnik / Юрий Шестопалов Молдову ждет длинная и суровая зима: появились первые прогнозы синоптиков

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы страны, ночью воздух прогреется в среднем до +6, +10 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +15, +18 градусов.

Ветер — северный. Его скорость достигнет 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В понедельник, 21 октября, в ночные часы будет еще прохладнее — до +5, +8, а днем температурный режим не изменится — от +15 до +18. Во вторник столбики термометров покажут ночью уже +4, +7, а днем — от +13 до +16. Самым холодным на грядущей неделе окажется четверг — всего +6, +9 днем, местами возможны кратковременные осадки, но уже к субботе воздух прогреется до +13, +16.

Синоптик: придет ли в Молдову ранняя зима>>>

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Люди верили, что именно 21 октября дни становятся холоднее. Чтобы морозы не застали врасплох, нужно было заранее приготовить теплую одежду. Хозяйки в этот день доставали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки.