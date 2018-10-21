В Молдову приходит похолодание: прогноз погоды на понедельник и вторник

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. В Молдову приходит настоящая осень: в воскресенье в стране ожидается переменная облачность и без осадков. Несколько похолодает.
Ветер — северный. Его скорость достигнет 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.
В понедельник, 21 октября, в ночные часы будет еще прохладнее — до +5, +8, а днем температурный режим не изменится — от +15 до +18. Во вторник столбики термометров покажут ночью уже +4, +7, а днем — от +13 до +16. Самым холодным на грядущей неделе окажется четверг — всего +6, +9 днем, местами возможны кратковременные осадки, но уже к субботе воздух прогреется до +13, +16.
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Праздники и народные приметы
Люди верили, что именно 21 октября дни становятся холоднее. Чтобы морозы не застали врасплох, нужно было заранее приготовить теплую одежду. Хозяйки в этот день доставали тулупы, шубы, шапки, рукавицы и смотрели, не требуют ли они починки.
- Если луна в кругах виднеется, то, по приметам, лето будет сухим;
- Если человек родился 21 октября, то его талисман — хризоберилл, корунд;
- Мыши делают норки на теплой стороне — примета, что зима будет холодной и морозной.