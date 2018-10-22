В Молдове резко изменится погода: что говорят метеорологи

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. По прогнозам синоптиков, в Молдове солнечные деньки сменятся на прохладой. В ночные часы ожидается до +5, +8 градусов, а днем температурный режим составит от +15 до +18.

© Sputnik / Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

Во вторник столбики термометров покажут ночью уже +4, +7, а днем — от +13 до +16.

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Самым холодным на грядущей неделе окажется четверг — всего +6, +9 днем, местами возможны кратковременные осадки, но уже к субботе воздух прогреется до +13, +16.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 22 октября почитается память святого Иакова Алфеева, который принадлежал к числу двенадцати апостолов, особенно приближенных к Иисусу Христу. Ранее он носил имя Матвея и уж никак не отличался праведным образом жизни, поскольку был мытарем, сборщиком податей. Однако встретившись с Иисусом, сразу же захотел служить Богу. В дальнейшем Иаков отправился с проповедью в Эдесс и Иудею. Осталось совсем немного сведений о жизни самого Иакова. Тем более что такое имя носил еще один ученик Христа, а потому, не слишком понятно, к личности какого ученика относятся некоторые исторические факты.