Что будет с погодой в Молдове на этой неделе

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. По прогнозам синоптиков, в Молдову пришла осень. В ночные часы ожидается до +5, +8 градусов, а днем температурный режим составит от +15 до +18.

© Sputnik / Osmatesco Аграрий: почему от сада до рынка яблоки дорожают в 10 раз

В среду столбики термометров покажут ночью уже +4, +7, а днем — от +13 до +16.

Синоптик: придет ли в Молдову ранняя зима>>>

Самым холодным на грядущей неделе окажется четверг — всего +6, +9 днем, местами возможны кратковременные осадки, но уже к субботе воздух прогреется до +13, +16.

Праздники и народные приметы

Крестьяне 23 октября занимались своими обычными делами. 23 октября почитали брата и сестру — Евлампия и Евлампию Зимоуказателей.

© Sputnik / Наталья Селиверстова На Рим обрушился град: закрылись некоторые станции метро, затоплена базилика

Жили они во времена правления императора Максимилана, который был известен своей нетерпимостью по отношению к последователям христианской веры. Интересно, что Евлампий и Евлампия происходили из знатного рода и при желании могли бы прожить безбедно, но однажды они они решили принять христианство в своем родном городе Никодимии. Когда они узнали о приказе Максимилиана избавить город от всех христиан, то не убежали, а сам Евлампий, более того, посмеялся в лицо стражникам императора, за что был схвачен и подвержен большому количеству пыток. Все мучения Евлампий переносил стойко и не отказался от своей веры. Евлампия, узнав о том, как страдает Евлампий, тоже пошла на суд и объявила себя христианкой, сказав, что готова терпеть такие же страдания вместе со своим братом. Язычники пытались сжечь брата и сестру в печи, сварить в кипятке, но не смогли причинить им никакого вреда. Тогда император распорядился отрубить голову Евлампию, после чего его сестра испустила дух от горя.