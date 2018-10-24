В Молдову приходят дожди

КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. По прогнозам синоптиков, в Молдову пришла осень. В ночные часы ожидается до +5, +8 градусов, а днем температурный режим составит от +15 до +18.

В среду столбики термометров покажут ночью уже +4, +7, а днем — от +13 до +16. Днем возможны осадки виде дождей и туманов.

Синоптик: придет ли в Молдову ранняя зима>>>

Самым холодным на неделе окажется четверг — всего +6, +9 днем, местами возможны кратковременные осадки, но уже к субботе воздух прогреется до +13, +16.

Праздники и народные приметы

Отмечали, что 24 октября очень холодает. Все чаще по утрам наблюдались туманы, шел мелкий, моросящий дождь. Крестьяне 24 октября старались анализировать народные приметы и определять, какой будет погода на ближайшие дни и даже месяцы.

В церкви 24 октября почитается память святого Филиппа — одного из 70 апостолов, который происходил из Кесарии Палестинской. Именно он был избран в число диаконов после святого Стефана по результатам обсуждения этого вопроса с учениками. Стефан погиб мученической смертью по время гонений, организованных в отношении христиан. Сам же Филипп решил покинуть Иерусалим, где ему угрожала опасность, отправившись в один из самарийских городов, где и начал выступать с проповедями. При этом, Стефан не просто говорил с людьми об Иисусе, но также совершал различные чудеса, исцеляя немощных и больных. Видя это, даже многие язычники поверили в существование Иисуса Христа. Согласно историческим данным, у Филиппа подрастали 4 дочери, которые также были преданными христианками и обладали пророческим даром. Также одна из дочерей по имени Ермиония умела лечить людей. Предание гласит, что сам Филипп умер в городе Траллия, где до последнего момента служил епископом.