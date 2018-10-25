Погода в Молдове - на смену солнечным дням приходят дожди

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. По прогнозам синоптиков, в Молдове ожидается пасмурная погода, возможны дожди, а утром будет туманно. В ночные часы ожидается до +5, +8 градусов, а днем температурный режим составит от +15 до +18.

© Sputnik / Александр Кряжев В Молдову приходят дожди

Синоптик: придет ли в Молдову ранняя зима>>>

Самым холодным на неделе окажется пятница — всего +6, +9 днем, местами возможны кратковременные осадки, но уже к субботе воздух прогреется до +13, +16.

Праздники и народные приметы

Крестьяне верили, что звезды оказывают влияние на многие жизненные события и явления. Говорили, что по количеству звезд можно определить, сколько людей живет на Земле. Верили, что когда человек рождается, то на небе зажигается новая звезда. Падающая звезда, соответственно, говорила о том, что кто-то умер. Очень боялись комет, считая их предвестниками неурожаев, эпидемий, войн, смертей и других несчастливых событий.