Погодные рекорды Молдовы 25 октября

В Госгидрометеослужбе страны представили данные о самой высокой и максимально низкой температуре 25 октября.

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 25 октября, зарегистрирован более полувека назад, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

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По информации метеорологов, 25 октября 1960 года столбик термометра в тени поднялся до +24,4 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали годом ранее. В 1959 году столбик термометра опустился до —7,2 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 25 октября, составляет 31,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.