Погодные рекорды Молдовы 25 октября

КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 25 октября, зарегистрирован более полувека назад, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 25 октября 1960 года столбик термометра в тени поднялся до +24,4 градуса по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали годом ранее. В 1959 году столбик термометра опустился до —7,2 градуса.
Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 25 октября, составляет 31,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.