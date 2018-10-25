"Желтый код" в Молдове: о какой опасности предупредили синоптики

Настоящая осень пришла в республику: на улице похолодало и сильный ветер. Метеорологи вынесли предупреждение.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба страны объявила "желтый код" метеоопасности в связи с усилением ветром.

"Сегодня, 25 октября, сохранится усиление ветра западного направления порывами 15-20 метров в секунду", - отметили в Госгидрометео.

Предупреждение будет действовать во всех районах страны в течение суток.

© Photo : Личный архив Светланы Шаховой Синоптик: придет ли в Молдову ранняя зима

Что такое "желтый код"?

Специалисты предупреждают, что в такую погоду возможны долговременные перебои в электроснабжении, частичный снос крыш с домов и других объектов, облом веток деревьев, а также падение отдельно растущих деревьев. Кроме того, может быть временно нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение из-за создаваемых барьеров (упавших крупных веток, деревьев, других крупных предметов). Также из-за ветра повышается риск усиления пожаров.

Холодный Кишинев: только бы не заболеть, а то врача не дождешься>>>

В период действия предупреждения рекомендуется не покидать без лишней необходимости здания, не следует ходить рядом с деревьями, столбами, рекламными щитами и зданиями с архитектурными элементами, которые могут упасть.

Также рекомендуется не парковать рядом с ними автомобили. Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах.

Специалисты обращают внимание, что ни в коем случае нельзя трогать оборванные провода.