Прогноз погоды: в Молдову приходит бабье лето

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КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. По данным синоптиков, сегодня в Молдове ожидается пасмурная погода, утром возможны туманы, вечером — осадки. Однако уже в субботу небо над нашей страной прояснится, и в Молдову придет бабье лето. Погода будет солнечной и ясной.

Сегодня днем ожидается до + 13 + 15 градусов, а ночью + 6 + 7 градусов. В выходные температурный режим изменится.

Днем ожидается теплая погода — до + 22+ 24 градусов.

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Народные приметы

В церкви 27 октября почитается память святой Параскевы (Прасковьи) Сербской, которая жила примерно в XI веке на территории, прилегающей к Мраморному морю. К слову, Прасковья родилась в той же семье, что и святитель Ефимий, известный как епископ Мадитоса. Когда родители Прасковьи умерли, то она решила раздать наследство бедным людям и сама отправилась в Константинополь для того чтобы принять монашеский постриг.

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Далее Параскева посетила Святую землю как паломник и решила поселиться в Иорданской долине. В родные места она вернулась за 2 года до своей смерти, где и скончалась. Как говорили очевидцы, мощи Параскевы обладали чудодейственными свойствами — помогали излечиться от многочисленных недугов.