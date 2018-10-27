Назад в лето: выходные в Молдове порадуют - прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Выходные в Молдове порадуют солнцем. Погода будет солнечной и ясной. Бабье лето не собирается сдаваться.

В субботу днем ожидается до + 20 градусов, а ночью + 6 градусов. В воскресенье, 28 октября, температура еще немного повысится днем до + 22Сo . А в понедельник, 29 октября, до до + 23С.

Ночью столбики термометров будут показывать +12Сo . Так обещают синоптики.

В церкви 27 октября почитается память святой Параскевы (Прасковьи) Сербской, которая жила примерно в XI веке на территории, прилегающей к Мраморному морю. К слову, Прасковья родилась в той же семье, что и святитель Ефимий, известный как епископ Мадитоса. Когда родители Прасковьи умерли, она решила раздать наследство бедным людям, а сама отправилась в Константинополь для того, чтобы принять монашеский постриг.

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28 октября почитали память святого Евфимия Солунского, который, согласно историческим сведениям, жил примерно в IX веке на территории Палестины. При рождении получил имя Никита и появился на свет в семье христиан. Никита рано женился, но в возрасте 18 лет решил посвятить себя Богу, что и сделал, приняв постриг в монастыре на горе Олимп. Через некоторое время Евфимий, получивший данное имя после пострига, отправился в Афон, где жил там вместе с отшельником Иосифом, с которым соревновался в умерщвлении плоти. Впоследствии весть о его сподвижничестве стала распространяться все больше. Неудивительно, что к Евфимию впоследствии стали приходить паломники. После того, как умер его товарищ Иосиф, Евфимий основал небольшую монашескую общину около Салоников, восстановив развалины, на месте которых ранее находился монастырь святого Андрея.

29 октября православные чествуют мученика Лонгина. По преданию, римский воин Гай Кассий Лонгин, носивший звание сотника, входил в число стражей, охранявших место распятия Христа. Во время казни кровь Спасителя брызнула воину на глаза, и он исцелился от катаракты, которой страдал долгое время. С этого момента Лонгин уверовал в то, что Иисус был сыном Божьим, а спустя три дня вместе с другими воинами стал свидетелем воскресения Христа.