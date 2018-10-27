Погодные рекорды Молдовы 27 октября

В Госгидрометеослужбе страны представили данные о самой высокой и максимально низкой температуре 27 октября.

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 27 октября, зарегистрирован почти шесть десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

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По информации метеорологов, 27 октября 1960 года столбик термометра в тени поднялся до +23,5 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали более века назад. В 1912 году столбик термометра опустился до —6,4 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 27 октября, составляет 29,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 132-й год подряд.