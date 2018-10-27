Погодные рекорды Молдовы 27 октября

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 27 октября, зарегистрирован почти шесть десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 27 октября 1960 года столбик термометра в тени поднялся до +23,5 градуса по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали более века назад. В 1912 году столбик термометра опустился до —6,4 градуса.
Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 27 октября, составляет 29,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 132-й год подряд.