Октябрь на исходе: какую погоду нам обещают синоптики

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КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Похоже, октябрь на исходе решил порадовать Молдову хорошей погодой. Она будет солнечной и ясной: бабье лето продолжается.

В воскресенье, 28 октября, температура повысится днем до + 23С0 . А в понедельник, 29 октября, до + 25С0 . Даже накануне хэлоуина, 30 октября, будет стабильно +22 градуса.

Ночью столбики термометров будут показывать +10 градусов . Так обещают синоптики.

28 октября почитали память святого Евфимия Солунского, который, согласно историческим сведениям, жил примерно в IX веке на территории Палестины. При рождении получил имя Никита и появился на свет в семье христиан. Никита рано женился, но в возрасте 18 лет решил посвятить себя Богу, что и сделал, приняв постриг в монастыре на горе Олимп. Через некоторое время Евфимий, получивший данное имя после пострига, отправился в Афон, где жил там вместе с отшельником Иосифом, с которым соревновался в умерщвлении плоти. Впоследствии весть о его сподвижничестве стала распространяться все больше. Неудивительно, что к Евфимию впоследствии стали приходить паломники. После того, как умер его товарищ Иосиф, Евфимий основал небольшую монашескую общину около Салоников, восстановив развалины, на месте которых ранее находился монастырь святого Андрея.

29 октября православные чествуют мученика Лонгина. По преданию, римский воин Гай Кассий Лонгин, носивший звание сотника, входил в число стражей, охранявших место распятия Христа. Во время казни кровь Спасителя брызнула воину на глаза, и он исцелился от катаракты, которой страдал долгое время. С этого момента Лонгин уверовал в то, что Иисус был сыном Божьим, а спустя три дня вместе с другими воинами стал свидетелем воскресения Христа.