Теплый октябрь: бабье лето в Молдове продолжается

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КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. В Молдове продолжается бабье лето. Погода будет солнечной и ясной. По прогнозам синоптиков, сегодня в республике осадков не прогнозируется. Днем температура составит до + 22 + 24 градусов, в ночные часы до + 10 + 12 градусов.

Ветер северный, в течение сегодняшнего дня будет дуть слабо: до 2-3 метров в секунду.

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Геомагнитная обстановка спокойная — без заметных геомагнитных возмущений.

Этот день в Православии

29 октября православные чествуют мученика Лонгина. По преданию, римский воин Гай Кассий Лонгин, носивший звание сотника, входил в число стражей, охранявших место распятия Христа. Во время казни кровь Спасителя брызнула воину на глаза, и он исцелился от катаракты, которой страдал долгое время. С этого момента Лонгин уверовал в то, что Иисус был сыном Божьим, а спустя три дня вместе с другими воинами стал свидетелем воскресения Христа.