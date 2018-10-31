08:46 31 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.44
  • USD17.13
  • RUB0.26
  • RON4.17
  • UAH0.61
Поиск
Срочно:
Девушки на улице

Погода в Молдове - что обещают метеорологи

© Sputnik / Vitaliy Timkiv
Погода
Получить короткую ссылку
146 0 0

Каждый день читайте на Sputnik прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. По прогнозам синоптиков, в Молдове ожидается переменная облачность, без осадков. Днем температура составит до + 17 + 19 градусов, в ночные часы до + 8 + 10 градусов.

Атмосферная обстановка в норме, правда, в течение суток возможны геомагнитные колебания, поэтому всем, кто страдает метеозависимостью, необходимо принимать назначенные врачом медикаменты. 

У Вранчи свои секреты: что нужно знать о землетрясениях в Молдове>>>

В четверг возможно изменение погоды — синоптики прогнозируют осадки в виде моросящих дождей.

Народный календарь

В церкви 31 октября  почитается память святого Луки, которого считают автором четырех Евангелий.

Отдых
© Sputnik / Владимир Сергеев
Сколько выходных дней будет у жителей Молдовы в 2019 году

Также он известен как один из 70 апостолов и сподвижник апостола Павла. Согласно преданию, Лука был призван на первую проповедь о Царствии небесном, которую при своей земной жизни проводил Иисус. Уже значительно позже Лука сопровождал Павла в путешествиях. Сам Лука принял мученическую смерть на территории Фив. Написал при жизни не только 4 Евангелия, но и Деяния святых апостолов. Кроме того, согласно историческим сведениям, именно Лука является первым иконописцем. Его работой стала икона Богоматери. В дальнейшем Лука написал иконы Чентоховской, Владимирской, Киккской, Сумельской Божьей матери. Именно по этой причине луку считали на Руси покровителем всех живописцев.

По теме

Прогноз погоды в Молдове - что говорят синоптики
Октябрь на исходе: какую погоду нам обещают синоптики


Главные темы

Орбита Sputnik

  • правительство
    Новый праздник

    Президент Южной Осетии подписал указ об установлении Дня работника судебной системы – он будет отмечаться ежегодно 11 февраля.

  • Чай из конопли
    Полезная культура

    В Латгалии может появиться музей конопли: местные фермеры хотят привлечь туристов и рассказать о пользе этого растения.

  • Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
    Дело принципа

    Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал европейские страны к "принципиальной позиции по отношению к России".

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Новый отряд строителей БАМа отправляется на Дальний Восток, 1974 год.
Какие светлые и молодые лица: комсомолу исполнилось 100 лет - фото
Открылось прямое авиасообщение Кишинев-Минск
Открылось прямое авиасообщение Кишинев-Минск
Крушение самолета в Индонезии
Разбился после взлета: крушение самолета в Индонезии

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться