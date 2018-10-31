Погода в Молдове - что обещают метеорологи

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КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. По прогнозам синоптиков, в Молдове ожидается переменная облачность, без осадков. Днем температура составит до + 17 + 19 градусов, в ночные часы до + 8 + 10 градусов.

Атмосферная обстановка в норме, правда, в течение суток возможны геомагнитные колебания, поэтому всем, кто страдает метеозависимостью, необходимо принимать назначенные врачом медикаменты.

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В четверг возможно изменение погоды — синоптики прогнозируют осадки в виде моросящих дождей.

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В церкви 31 октября почитается память святого Луки, которого считают автором четырех Евангелий.

© Sputnik / Владимир Сергеев Сколько выходных дней будет у жителей Молдовы в 2019 году

Также он известен как один из 70 апостолов и сподвижник апостола Павла. Согласно преданию, Лука был призван на первую проповедь о Царствии небесном, которую при своей земной жизни проводил Иисус. Уже значительно позже Лука сопровождал Павла в путешествиях. Сам Лука принял мученическую смерть на территории Фив. Написал при жизни не только 4 Евангелия, но и Деяния святых апостолов. Кроме того, согласно историческим сведениям, именно Лука является первым иконописцем. Его работой стала икона Богоматери. В дальнейшем Лука написал иконы Чентоховской, Владимирской, Киккской, Сумельской Божьей матери. Именно по этой причине луку считали на Руси покровителем всех живописцев.