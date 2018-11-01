На Молдову надвигаются дожди - что говорят метеорологи

Каждый день читайте на Sputnik прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 1 ноя — Sputnik. По прогнозам синоптиков, в Молдове ожидается переменная облачность, без осадков. Днем температура составит до + 17 + 19 градусов, в ночные часы до + 8 + 10 градусов.

Атмосферное давление повышенное, также в течение суток возможны геомагнитные колебания.

Всем, кто страдает метеозависимостью, необходимо принимать назначенные врачом медикаменты.

У Вранчи свои секреты: что нужно знать о землетрясениях в Молдове>>>

Народный календарь

Известно, что 1 ноября начинается последний осенний месяц. Крестьяне отмечали, что день становится очень коротким, а ночью порой бывают заморозки.

© Fotolia / Petrovich12 Какие последствия ждут жителей Молдовы в случае землетрясения в 7 баллов

Говорили, что именно в ноябре бывает наибольшее количество осенних туманов. 1 ноября анализировали природные явления и пытались предугадать по ним погоду на ближайшие дни и месяцы.

На Руси Иванов день был известен проводами осени и встречей зимы. В православной церкви отмечается перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского – святого, которого считают покровителем болгар. Однако славяне всегда молились ему 1 ноября. Согласно историческим сведениям, Иоанн Рыльский проживал примерно в IX веке, и его родители, благочестивые сельские жители, очень рано умерли. Иоанну пришлось зарабатывать на жизнь самостоятельно, и длительное время он работал пастухом. Однажды Иоанн потерял корову с теленком, за что был сильно избит своим хозяином. Тогда Иоанн обратился к Богу и в молитве просил его помочь найти пропажу. Произошло чудо: Иоанн увидел корову с теленком на другом конце реки, а затем самостоятельно перенес их через водоем и вернул хозяину. Последний, увидев это, щедро наградил юношу.