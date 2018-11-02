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Точный прогноз погоды в Молдове в пятницу и выходные

© Sputnik / Алексей Даничев
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (512)
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Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды, народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. В пятницу в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +5, +10 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра в тени покажет +13, +18 градусов. 

виноградник
CC0 / Pixabay / jill111
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Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление — высокое.

В выходные в республике сохранится похожая погода. В субботу и в воскресенье в дневные часы температура составит +12, +17 градусов.

Такой же температурный режим сохранится в первые два дня следующей рабочей недели, затем несколько похолодает, но изменения будут незначительными.

Праздники и народные приметы

В православной церкви 2 ноября почитается память святого Артемия Антиохийского, который жил в IV веке и известен как христианский святой. На Руси Артемию часто молились об избавлении от случайной гибели, считали его покровителем больных и немощных, атаманов и военачальников. 

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© Photo: Greg Ruppel/ESA
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В народе существовало достаточно интересное поверье, согласно которому ребенка, который родился 2 ноября, защищает мать-волчица. Поэтому, и говорили, что такой человек будет близок к лесным зверям. Принято 2 ноября было квасить капусту, которая считалась одной из самых любимых закусок крестьян.

Раньше верили, если лиственница сбросила иглы 2 ноября, значит, скоро выпадет снег, который останется лежать до весны. Также считалось, что иней на деревьях 2 ноября был предвестником неурожайного года.

Кроме того, в старину верили, если построить в этот день крепкий и прочный забор, то весь год семья будет жить богато, поскольку считалось, что через дыры в заборе уходит счастье и богатство.

Если человек родился 2 ноября, то его талисманом будет жемчуг. Именинник, согласно народным верованиям, будет наделен способностью понимать язык птиц и зверей.

Тема:
Погода в Молдове (512)

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