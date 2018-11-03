Погода в выходные: какие сюрпризы обещают синоптики

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. В субботу в Молдове ожидается переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +5, +8 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +13, +16 градусов.

Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — высокое.

© Sputnik / Алексей Даничев Точный прогноз погоды в Молдове в пятницу и выходные

В воскресенье и в начале следующей недели в республике сохранится похожая погода. В дневные часы температура составит +12, +15 градусов.

Такой же температурный режим сохранится в первые два дня следующей рабочей недели, затем несколько похолодает, но изменения будут незначительными.

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Третьего ноября православные чтят память преподобного Иллариона Великого. Он был учеником преподобного Ефросина Псковского и известен как основатель Озерского Покровского монастыря на берегу реки Желчи, впадающей в Чудское озеро.

Именно Илларион стал первым его настоятелем, а сама обитель впоследствии стала достаточно известным религиозным центром. Причем, православие быстро распространялось среди местных жителей.

© Sputnik / Vitaliy Timkiv Погода в Молдове - что обещают метеорологи

В народе именно 3 ноября ожидали сильных холодов и морозов. Анализировали природные явления и старались предсказать, какой будет зима. Также прогнозировали погоду на следующий год. Именно 3 ноября выпадала так называемая первая порошица, которая представляла собой густой снег, буквально стелящийся по земле. Именно поэтому не рекомендовалось 3 ноября ехать куда-либо по проселочной дороге.