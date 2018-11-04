Точный прогноз погоды в Молдове: чего ожидать от природы

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КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. В воскресенье в Молдове будет переменная облачность. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +7, +10 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +13, +16 градусов.

© Photo : Антонина Грищук Погода в выходные: какие сюрпризы обещают синоптики

Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление (как и днем ранее) будет высокое.

В понедельник в республике сохранится похожая погода. В дневные часы температура составит +12, +15 градусов. Небольшое похолодание прогнозируется лишь к середине недели, когда столбик термометра опустится до +11 градусов.

Прогноз погоды в Молдове - что говорят синоптики>>>

Праздники и народные приметы

В народе две Казанские отмечают - летнюю и осеннюю. И хотя праздники эти посвящены разным событиям, поклоняются православные одному и тому же образу - Казанской иконе Пресвятой Богородицы.

Казанская считалась одним из самых главных женских праздников, а также днем крайне удачным для замужества.

Недаром же говорили в народе: "Кто на Казанскую женится - счастлив будет".