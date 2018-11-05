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Каким будет начало недели: точный прогноз погоды в Молдове

© Sputnik / Владимир Вдовин
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (513)
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КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. В понедельник в Молдове будет облачно и без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +6, +10 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +14, +17 градуса.

Девушки на улице
© Sputnik / Vitaliy Timkiv
Погода в Молдове - что обещают метеорологи

Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное.

В первые дни неделя будет сохраняться похожая погода. Лишь с середины недели немного упадут ночные температуры до +2, +5 градусов.

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В народе на 5 ноября  было принято играть в так называемые пчелиные игры – есть мед и подражать жужжанию пчел. Говорили, что человек, который преуспеет в этих делах, будет достойно награжден – у него пчелы летом будут хорошо роиться, и удастся собрать много меда. Старались 5 ноября  также завершить все работы, связанные с заготовкой дров на зиму, и считали, что, если справиться с этой задачей вовремя, то в доме всегда тепло будет. 

В церкви 5 ноября почитается память Иакова Младшего – одного из 70 апостолов, которого прозвали "братом Господним". Версий происхождения данного прозвища достаточно много. Наиболее распространена та, согласно которой Иаков, на самом деле, был двоюродным братом Иисуса.

Тема:
Погода в Молдове (513)

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Теги:
Молдова, погода
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