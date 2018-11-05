Из-за тумана в аэропорту Кишинева наблюдаются задержки рейсов

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Туман, который опустился на Кишинев, внес коррективы в работу столичного аэропорта. Некоторые авиарейсы сегодня вылетали и будут вылетать с задержкой.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня в Международном аэропорту Кишинева изменился график полетов некоторых рейсов", - говорится на официальной страничке столичного аэропорта.

Самолет Кишинев- Стамбул задерживается на два часа. Рейс, который был запланирован на 9.40, перенесен на 12 часов и 10 минут.

Самолет из Стамбула в Кишинев прилетит в 11.00, вместо 8.45. Задерживается рейс из столицы Белоруссии. Самолет из Минска приземлится в Кишиневе в 10.50, а не в 8.30, как было запланировано.

На час задерживается и самолет из Москвы, который прилетит в 12.50.