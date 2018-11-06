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В Молдове медленно, но верно холодает

© Sputnik / Maria Plotnikova
Погода
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Ежедневно читайте на Sputnik точный прогноз погоды, народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. По прогнозам синоптиков, сегодня в Молдове будет облачно и без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью воздух прогреется до +6, +10 градусов по Цельсию, а днем столбик термометра покажет +14, +17 градуса.

Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 3-4 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное, поэтому всем, кто страдает метеозависимостью, настоятельно рекомендуем принимать назначенные врачом медикаменты.

В ближайшие два дня в Молдове будет холодать, с середины недели немного упадут ночные температуры до +2, +5 градусов.

Яссы, архивное фото
© Sputnik / Nicu Goncear
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Народные приметы на 6 ноября

Отмечали 6 ноября начало ледостава, и в целом погода устанавливалась достаточно холодная. Утром крестьяне перед началом всех работ отправлялись в церковь, где молились иконе Божьей Матери "Всех Скорбящих Радость", считая, что она поможет им в избавлении не только от болезней, но и от тяжелой скорби, облегчая переживания и помогая преодолеть различные жизненные обстоятельства. Также 6 ноября проводились гадания – девушки верили, что так они смогут узнать имя своего суженого.

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Теги:
точный прогноз погоды, погода
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