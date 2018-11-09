Погода в Молдове: что прогнозируют синоптики

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КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. По прогнозам молдавских синоптиков, в республике сегодня ожидается солнечная и ясная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит + 3 + 5 градусов. Днем температура воздуха поднимется до + 10 +11 градусов. Ветер будет дуть с юга, его скорость составит 1-2 метра в секунду.

© Sputnik / Ilya Timin Погода в Молдове: что нас ожидает в конце недели

Атмосферное давление повышенное, возможны слабые геомагнитные возмущения, поэтому всем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, врачи рекомендуют принимать назначенные специалистами препараты.

Народные приметы и традиции

В православной церкви 9 ноября почитается память мученицы Параскевы, которая жила на территории Малой Азии в III веке. Параскева родилась в зажиточной семье, а ее отец был сенатором. Однако, несмотря на то, что ей практически гарантирована была богатая и счастливая жизнь, Параскева решила посвятить себя Богу и вела аскетический образ жизни. Во времена правления императора Диоклетиана были организованы массовые гонения в отношении христиан. Тогда же была поймана и замучена до смерти и Параскева.