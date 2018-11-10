Погода в Молдове: зима пока отменяется

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. В субботу в Молдове ожидается переменная облачность и без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы страны, несмотря на то, что ночью столбики термометров в среднем покажут -3, +1 градуса по Цельсию, днем воздух прогреется до +11, +14 градусов.
Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, рекомендуем принимать назначенные врачом медикаменты.
В воскресенье ночью будет теплее - в среднем +1, +4, а днем немного похолодает, и уже будет +9, +12. Такая же погода сохранится и в начале грядущей недели. Правда, в понедельник в некоторых районах страны ожидаются кратковременные осадки в виде дождя.
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Праздники и народные приметы
В церкви 10 ноября почитается память святой Параскевы. Родилась она в семье богатого сенатора, но при этом самостоятельно решила вести аскетический образ жизни и обратилась к Богу. Во время гонений, организованных императором Диоклетианом в отношении сторонников христианского учения, была арестована и Параскева, подвергнута мучениям и обезглавлена, поскольку не пожелала отречься от своей веры.
- Если человек родился 10 ноября, то его талисман - оникс;
- Кто много смеется в этот день, тот потом, согласно приметам, будет долго плакать. Поэтому, старались вести себя сдержано;
- Нельзя мыть голову, купаться, стирать и вообще, выполнять работу, которая была бы связана с водой. Однако, если ребенок болел, нужно было отвести его к источнику, чтобы смыть недуг;
- Если болит голова или зуб, нужно помолиться святой Параскеве;
- Нельзя в этот день мыть полы — после смерти в помоях валяться придется;
- Беременная женщина не должна в этот день давать денег в долг, поскольку так в чужие руки она отдаст судьбу своего ребенка.