Погода в Молдове: зима пока отменяется

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КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. В субботу в Молдове ожидается переменная облачность и без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы страны, несмотря на то, что ночью столбики термометров в среднем покажут -3, +1 градуса по Цельсию, днем воздух прогреется до +11, +14 градусов.

© Photo : Личный архив Светланы Шаховой Синоптик: придет ли в Молдову ранняя зима

Ветер — северо-восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, рекомендуем принимать назначенные врачом медикаменты.

В воскресенье ночью будет теплее - в среднем +1, +4, а днем немного похолодает, и уже будет +9, +12. Такая же погода сохранится и в начале грядущей недели. Правда, в понедельник в некоторых районах страны ожидаются кратковременные осадки в виде дождя.

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Праздники и народные приметы

В церкви 10 ноября почитается память святой Параскевы. Родилась она в семье богатого сенатора, но при этом самостоятельно решила вести аскетический образ жизни и обратилась к Богу. Во время гонений, организованных императором Диоклетианом в отношении сторонников христианского учения, была арестована и Параскева, подвергнута мучениям и обезглавлена, поскольку не пожелала отречься от своей веры.