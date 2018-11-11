Сюрпризы погоды в Молдове: прогноз на ближайшие дни

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. В воскресенье в Молдове ожидается переменная облачность и без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы страны, ночью столбики термометров в среднем покажут +1, +4 градуса по Цельсию, а днем воздух прогреется до +9, +12 градусов.
Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, рекомендуем принимать назначенные врачом медикаменты.
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В понедельник, 12 ноября, температурный режим не изменится – ночью ожидается в среднем +1, +4, а днем - от +9 до +12. Правда, в некоторых районах страны возможны кратковременные дожди. Во вторник уже без осадков. В ночные часы несколько похолодает – от -1 до +2, а днем температурный максимум составит +8, +11.
Народные приметы на 11 ноября
В этот день по народному календарю полагалось стричь овец. Также 11 ноября отправлялись в церковь чтобы помолиться Анастасии, которая считалась покровительницей овчаров. Овчаров было принято в этот день угощать различными кушаньями.
- Облака низко движутся по небу – к похолоданию;© Sputnik / Юрий Шестопалов
- Люди верили, что, если человек родился 11 ноября, то он будет обладать талантом понимать домашних животных, а это значит, что может быть отличным пастухом;
- Если провести этот день со своей семьей, то она, согласно приметам, будет дружной и крепкой, а если в компании незнакомцев, то это влечет ссоре;
- Считалось, что в этот день нельзя оставлять ребенка одного, так как это к неприятностям;
- Если женщина в этот день наденет коралловые бусы, то будет счастливой;
- Также люди верили, что человек, родившийся в этот день, будет долгожителем.