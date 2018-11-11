Сюрпризы погоды в Молдове: прогноз на ближайшие дни

Каждый день читайте на сайте Sputnik свежий прогноз погоды, а также народные традиции и приметы.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik. В воскресенье в Молдове ожидается переменная облачность и без осадков. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы страны, ночью столбики термометров в среднем покажут +1, +4 градуса по Цельсию, а днем воздух прогреется до +9, +12 градусов.

© Photo : Личный архив Светланы Шаховой Синоптик: придет ли в Молдову ранняя зима

Ветер — юго-восточный. Его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное, поэтому всем, кто страдает метеочувствительностью, рекомендуем принимать назначенные врачом медикаменты.

Избавляемся от дубленок: зим в Молдове не будет>>>

В понедельник, 12 ноября, температурный режим не изменится – ночью ожидается в среднем +1, +4, а днем - от +9 до +12. Правда, в некоторых районах страны возможны кратковременные дожди. Во вторник уже без осадков. В ночные часы несколько похолодает – от -1 до +2, а днем температурный максимум составит +8, +11.

Народные приметы на 11 ноября

В этот день по народному календарю полагалось стричь овец. Также 11 ноября отправлялись в церковь чтобы помолиться Анастасии, которая считалась покровительницей овчаров. Овчаров было принято в этот день угощать различными кушаньями.