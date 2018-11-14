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Погода в Молдове: что прогнозируют синоптики

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Каждый день читайте на сайте Sputnik прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. По прогнозам молдавских синоптиков, сегодня в нашей стране ожидается переменная облачность. Возможны осадки в виде моросящего дождя. Днем ожидается + 2 + 4 С. Ночью будет морозно - 1 - 2 С градусов. Геомагнитная обстановка спокойная - без заметных геомагнитных возмущений.

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Кстати, в ближайшие полтора месяца в нашем регионе ожидаются "климатические сюрпризы", предупреждают метеорологи из Румынии.

Как сообщают СМИ соседней страны, директор Национальной метеорологической администрации (АНМ) Румынии Флоринела Жоржеску, выступая на недавнем специальном форуме, отметила, что погода в Румынии будет зависеть от последствий штормов в Атлантическом океане и Средиземном море. А они (последствия - ред.) принесут в регион (а значит, это затронет и Молдову - ред.) дожди и  холодный ветер. Учитывая, что сезон сейчас далеко не теплый, такая "смесь" спровоцирует обильные снегопады. 

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В ноябре, считает Флоринела, максимальные температурные значения упадут на 4-5 градусов Цельсия, а к концу месяца столбик термометра покажет минус 10 градусов.  Декабрь принесет с собой первый снег и метель.

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Народные приметы

В народе 14 ноября называли Курятником, поскольку полагалось переводить кур в теплые закутки сарая – погоды становились достаточно холодными, и важно было защитить от них домашнюю птицу. Одновременно 14 ноября  примечали слабых кур и в ближайшее время зарезали их.

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Кузьму (Козьму) и Демьяна всегда считали покровителями кузнецов и других ремесленников, а потому, чествовали представителей этих профессий всем селом. Тем более что кузнец в сознании русского народа был связан с потусторонним миром, ведь его кузница всегда находилась на краю села, а сам человек обладал физической силой, которая была завидной для многих. На самом же деле, удаленное расположение кузницы объясняется тем, что очень важно было сохранить другие дома от пожаров, которые могут возникнуть, поскольку кузнец работает с огнем.

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