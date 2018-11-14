Новогоднее настроение: в Кишиневе прошел первый снег, хотя его никто и не ждал.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Мокрый снег молдавские синоптики прогнозировали в среду только в северных районах республики, но слабые осадки выпали и в центральном регионе страны, в частности, в Кишиневе. Пользователи молднета задались вопросом, что же сыпется с неба - дождь или снег, или и то, и другое.

Кстати, как предупреждают метеорологи из Румынии, в ближайшие полтора месяца в нашем регионе ожидаются "климатические сюрпризы".

© Photo : Личный архив Светланы Шаховой Синоптик: придет ли в Молдову ранняя зима

Как сообщают СМИ соседней страны, директор Национальной метеорологической администрации (АНМ) Румынии Флоринела Жоржеску, выступая на недавнем специальном форуме, отметила, что погода в Румынии будет зависеть от последствий штормов в Атлантическом океане и Средиземном море. А они (последствия - ред.) принесут в регион (а значит, это затронет и Молдову - ред.) дожди и холодный ветер. Учитывая, что сезон сейчас далеко не теплый, такая "смесь" спровоцирует обильные снегопады.

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В ноябре, считает Флоринела, максимальные температурные значения упадут на 4-5 градусов Цельсия, а к концу месяца столбик термометра покажет минус 10 градусов. Декабрь принесет с собой первый снег и метель.