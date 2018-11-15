Прогноз погоды: Молдову ждут морозы

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. По прогнозам молдавских синоптиков, сегодня в республике ожидается переменная облачность, утром возможны туманы, а днем - моросящие дожди. Температура воздуха ночью составит - 2 - 3 градуса, а днем + 1 + 3 градуса.

Кстати, в ближайшие полтора месяца в нашем регионе ожидаются "климатические сюрпризы", предупреждают метеорологи из Румынии.

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Как сообщают СМИ соседней страны, директор Национальной метеорологической администрации (АНМ) Румынии Флоринела Жоржеску, выступая на недавнем специальном форуме, отметила, что погода в Румынии будет зависеть от последствий штормов в Атлантическом океане и Средиземном море. А они (последствия - ред.) принесут в регион (а значит, это затронет и Молдову - ред.) дожди и холодный ветер. Учитывая, что сезон сейчас далеко не теплый, такая "смесь" спровоцирует обильные снегопады.

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В ноябре, считает Флоринела, максимальные температурные значения упадут на 4-5 градусов Цельсия, а к концу месяца столбик термометра покажет минус 10 градусов. Декабрь принесет с собой первый снег и метель.

Народные приметы

Принято было именно на Аввакума читать специальные заговоры от бессонницы. Часто этим занимались знахари и целители, тем более что накануне они отмечали свой праздник, и клиентов у них было более чем достаточно, ведь они толковали приметы и проводили ритуалы.

© REUTERS / Handout Страшные последствия изменения климата: что ждет Молдову

В церкви 15 декабря почитается память пророка Аввакума, который является восьмым из 12 апостолов. К сожалению, сведений о его жизни сохранилось не слишком много. Однако, согласно преданию, Аввакум жил во время взятия Иерусалима и только 2 года не дожил до того момента, как евреи вернулись из египетского плена. Также имеется рассказ о том, что именно Аввакум приносил еду пророку Даниилу, который был брошен в ров вместе с львами. Широко известна книга пророчеств, написанная Аввакумом, состоящая из трех частей. В первой части Аввакум говорит о том, как Творец, который правит историей и миром, может допускать то, что праведников притесняют. И в ответ Бог говорит Аввакуму о том, что высокомерие и насилие будет уничтожено, а тот, кто верен своей вере, получит награду – спасение. Вторая часть книги этот ответ конкретизирует как 5 проклятий халдеев за их беззаконие, жестокость и идолопоклонство. В третьей части содержится молитва, а также говорится о пришествии Судьи мира.